Hükümet medyasında 'hilafet' krizi: Mustafa Armağan kovuldu

Albayrak Medya grubunun dergilerinden Derin Tarih'in genel yayın yönetmenliğini yürüten Mustafa Armağan'ın görevine son verildi.

Medyaya bugün yansıyan iddialara göre Armağan'ın görevden alınmasına neden olan süreç derginin "hilafet" sayısı hazırlamasıyla yaşandı. Armağan'ın bu sayıyı yönetimden habersiz hazırladığı ve bunun "rahatsızlığa" neden olduğu iddia edilirken, dergi de toplatıldı.

Superhaber'in aktardığına göre Armağan'ın görevine de son verildi. Bu iddialarla ilgili Mustafa Armağan ya da Derin Tarih'ten herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Mustafa Armağan kimdir? 1995'ten başlayarak 20 yıl Cemaat'in gazetesinde yazmış, televizyonunda program, vakfında, derneğinde, etkinliğinde "sohbet"ler yapmış biri. Armağan, Süleyman Yeşilyurt ve Yavuz Bahadıroğlu ile birlikte, TV Net’te yayınlanan “Derin Tarih” programında Atatürk’e ve manevi kızı Afet İnan’a ağır hakaretlerde bulunmuştu. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. AKP'nin belediyelerinde sık sık 'Derin Tarih' sohbetleri düzenledi. Fethullah Gülen’e övgüleriyle tanınan ve "Gülen aslanları bekliyoruz" sözleriyle tartışma yaratan Mustafa Armağan, geçmişte Zaman'da yazdı.

İkinci hilafet krizi

Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yapmıştı.

Derginin 27 Temmuz-2 Ağustos 2020 tarihlerini kapsayan sayısını kapağında, "Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın" sözlerine yer verilmişti.

AKP açıklama yapmak zorunda kalmış, sözcü Çelik "Türkiye’nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlış. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimiz. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye’nin gündemi değildir" demişti.

Gerçek Hayat adlı derginin imtiyaz sahibi olan Mustafa Albayrak, aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Dergi 2000 yılında yayın hayatına başlarken, ilk olarak Hakan Albayrak’ın önderliğinde yayımlandı. Dergide İsmet Özel gibi isimler de yer aldı. Gerçek Hayat, 2016 yılında Albayrak Medya Grubu bünyesine katıldı.

Son günlerde yeniden hilafet çağrıları

Afyonkarahisar'ın Amuriye bölgesinde 'Hilafet' konulu video çekimi yapan 5 kadından 4'ü, Ankara'daki evlerine sabah saatlerinde yapılan baskınla gözaltına alınmıştı.

Hizb-ut Tahrir ayrıca hicri takvime göre hilafetin kaldırılmasının 100. yılında, çocuklara hilafet çağrısı yaptırdığı bir video yayınlamıştı.