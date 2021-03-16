Hukuk örgütlerinden 10 Ekim Katliamı davasına çağrı

IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği ve 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın davası sürüyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Mart'ta görülecek duruşma öncesi hukuk örgütlerinden ortak çağrı geldi.

Aralarında Hukukta Sol Tavır Derneği'nin de olduğu örgütlerin yaptığı açıklamada, "Katliam yargılaması, tutuklu 19 sanık yönünden çeşitli mahkumiyet kararıyla sona erdirilmiş olup, dosya Yargıtay önündedir. Firarı 16 sanık için sürdürülen yargılamada ise mahkeme heyeti ve duruşma savcısının değiştirilmesi dosyanın hızla kapatılmak istenmesi olarak değerlendirildi" denildi.

HUKUK ÖRGÜTLERİ OLARAK #10EkimAnkaraKatliamı DAVASINA ORTAK ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ



Tarih-Saat: 19 Mart 2021 (Cuma) - 10.00

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi (Duruşma salonu 11. ACM olacak)

Talebimiz: #Adaletİstiyoruz



19 Mart Cuma günü Ankara Adliyesi'nde görüşmek üzere! pic.twitter.com/Txn8s0ag8d — 10 Ekim Ankara Katliamı Davası (@10EkimDavasi) March 16, 2021

Yargılamanın yaklaşık 5 yıldır sürdüğü hatırlatılırken, mahkeme heyetinin adalet arayanlara karşı tutumu "Yargılamanın tarafsızlığına dair soru işaretleri oluşturmuştur" sözleriyle değerlendirildi. Açıklamada ayrıca "Gerekçesiz olarak duruşmayı yapmamak ve sadece 1 hafta sonrasına ertelemekle katliam mağdurlarına karşı cezalandırıcı bir tutum sergilenmiştir" denildi.

Örgütler davayı sonuna kadar takip edeceklerini belirterek, "Adalet istiyoruz" dedi.

10 Ekim davasında sanık avukatının çapraz sorguya müdahalesine tepki gösteren müştekiyi salon dışına çıkarmak isteyen hakim itirazlar üzerine salonu terk etmişti. Duruşma 19 Mart'a ertelenmişti.