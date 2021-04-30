Hüda-Par içki satışı yasağına sevindi: Son dönemin en güzel kararı

AKP’nin ‘salgın önlemi’ adı altında 17 günlük kapanma süresi boyunca içki satışını yasaklaması Türkiye Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen Hüda-Par'ı sevindirdi.

Hüda-Par Sözcüsü Şehzade Demir, partisinin yayın organı İlkha‘ya konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İçkinin yasaklanması çok isabetli bir karar olmuştur. Son dönemlerde alınan en güzel kararlardan bir tanesidir. Hem Ramazan ayının hürmetine hem de toplumun değerlerinin muhafazası adına elbette içkinin önünün kapatılması lazım.” dedi.

“Değerlerin muhafazası, aile bütünlüğünün korunması elbette kötülüklerin önünün kapatılmasından geçer.” diyen Demir “Bu konuyu hepimiz birlikte önemsemeliyiz. Bu yasağı eleştiren ayyaş takımının çıkardığı yaygaralara da kesinlikle pirim vermemeliyiz.” ifadelerini kullandı.



