Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'Gare' paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Gare operasyonu" hakkındaki bazı paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. AA'nın aktardığına göre soruşturma HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu da kapsıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Terör örgütü PKK/KCK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında ‘esir kampını TR bombaladı’ vb. şeklindeki paylaşımlar ile terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır.”

Ne olmuştu?

Ölen askerlerden birinin daha önce çekilmiş görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Gergerlioğlu "Allah rahmet eylesin. Üzgünüm, keşke bu topraklarda çözüm, barış çabamıza bir karşılık görebilseydik. Esir askerlerden birisi 2.5 sene önce bunları diyordu. Mesele kim olursa olsun insanı yaşatmak olmalıydı, ölümle çözüm olmaz, insanlarımızı yaşatmalıyız" demişti.

Gergerlioğlu'nun mesajını alıntılayan Kaya da "Hakikatler bu kadar mı çarpıtılır? Bu esir askerlerimizin aileleri defalarca bizleri ziyarete geldiler, partilerle görüştüler. Biz barış dedikçe saldırdılar. Esir kampını TR bombaladı ve öldükleri anlaşılınca durdular. Savaş tezkerelerine evet diyenler şimdi ağıt yakıyor" diye yazmıştı