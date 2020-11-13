HSK'den 'Osman Kavala' yazısına açıklama: Rutin bir çalışma

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verdiği Osman Kavala yargılamasına yönelik tüm evrakları, İstanbul Adli Yargı Komisyonu’ndan istedi.
HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, HSK Genel Sekreterliğinin İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderdiği, "Osman Kavala'nın tutuklanması kararı, tutuklama kararına yapılan itirazı üzerine verilen karar ve tutukluluk halinin devamına ilişkin tüm kararların gönderilmesi talepli" yazının bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine yazılı açıklama yaptı.
Yılmaz yaptığı açıklamada, HSK Genel Sekreterliği'nce terfi çalışmalarında değerlendirilmek için ilgili Adalet Komisyonu Başkanlıklarından istenen bilgi yazısının "kafa karışıklığına" yol açtığını belirttiği açıklamasında yazının "genel ve rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucu" olduğunu kaydetti.
Yılmaz'ın açıklaması şöyle: