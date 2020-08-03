HSBC 35 bin çalışanı işten çıkaracak

Britanya'nın çok uluslu bankası HSBC, vergi öncesi kâr raporunda sadece 4,3 milyar dolar gelir açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde gelir miktarı 12,4 milyar dolardı. Banka, koronavirüs pandemisi nedeniyle geri ödeme alamayacağı kredilerin miktarının 13 milyar dolara ulaşabileceğini duyurdu.

Sputnik'te yer aan habere göre, yüzde 65'lik kâr kaybına uğramasını gerekçe göstererek, Şubat ayında açıkladığı yeniden yapılanma planlarına hız vereceğini ilan etti. Bu da 235 bin çalışanından 35 binini işten çıkarma planlarının hayata geçmesi anlamına geliyor.

HSBC, uluslararası düzeyde 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planlarının yürürlüğe konduğunu daha önce açıklamıştı. Bankanın üst yöneticisi Noel Quinn'in imzasını taşıyan bilgi notunda, “Halihazırda 235 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Orta vadede bunun 200 bine inmesini planlıyoruz” denmişti.

Özellikle Asya'da çok aktif olan bankanın işten çıkarmalarının en az 1000'inin Britanya'da gerçekleşmesi bekleniyor.