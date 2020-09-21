Hrant Dink Vakfı ve avukatına tehdit mektubu yollayanlar tahliye edildi

Mayıs ayında Hrant Dink Vakfı, kendilerine e-posta yoluyla gelen mesajda "Bir gece ansızın gelebiliriz" denilerek Rakel Dink ve avukatların ölümle tehdit edildiğini duyurmuştu.

Söz konusu tehdit mektubunu yazan Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan'ın, "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz olarak yargılanmalarına karar verildi. Sanıklar tahliye edildi.

Hrant Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklu sanıklar Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan'ın 11 Eylül'de yargılanmasına başlanmış, sanıkların avukatı olmadığı gerekçesiyle duruşma ertelenmişti.