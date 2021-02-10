Hrant Dink davasının karar duruşması 5 Mart’ta

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 129'uncu duruşması görüldü.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz, eski emniyet müdürleri Reşat Altay ve Ahmet İlhan Güler hazır bulundu. Duruşmada, Dink ailesinin avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

DHA'daki habere göre, Dink ailesi avukatlarından Emel Ataktürk Sevimli, Hrant Dink cinayetinde sorumlulukları olduğuna dair ciddi iddialar bulunan kişilerin yeterince soruşturulmadığını belirtti. Avukat Hakan Bakırcıoğlu ise açıkça tehdit edilen Hrant Dink hakkında kendi talebi olmaksızın koruma tedbiri alınması gerektiğini belirterek dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'in, Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisine sahip olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı, bir sonraki celse sanıklara son sözlerinin sorulacağını ve kararın açıklanacağını belirtti. Duruşma, 5 Mart'a erteledi.