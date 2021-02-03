Hrant Dink davasında tutuklu sanık Yılmazer, diğer sanıkları suçladı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davaya İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

6'sı tutuklu, 13'ü firari toplam 76 sanığın yargılandığı davanın bugün görülen 128. duruşmasında cinayetin işlendiği dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer ile eski Trabzon Emniyet müdürü ve İstihbarat Daire başkanı Ramazan Akyürek ve avukatı ile İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Muharrem Demirkale’nin avukatlarının mütalaaya karşı beyanları alındı. Yılmazer’in beyanlarını tamamlaması sonrası dosyadaki tüm sanıklar mütalaaya karşı beyanda bulunmuş oldu.

Yılmazer suçu diğer üç sanığın üstüne attı

Evrensel'den Meltem Akyol'un haberine göre, bugün görülen duruşmada savunma yapan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer, mütalaada yalnızca “Görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla yargılanan dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü olan Celalettin Cerrah’ı suçladı.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan Yılmazer, sözlerine “savcılık mütalaasını okuyunca nasıl bir savunma yapacağımı şaşırdım” diyerek başladı. Yılmazer, “6 yıldan fazla bir zamandır tutukluyum, bu süreçte çok heyet değişti, siz dördüncü heyetsiniz sanırım. Hakkımızdaki suçlamalar mahkeme önlerinde tartışıldı. Öyle bir mütalaa var ki adeta iddianame kopyalanmış ve bir savcılık mütalaasına dönüşmüş. Tutuklanma gerekçem olarak F3, F4 ve F5 raporları sunuldu. Ama ne ilginçtir ki bu dosyada bir tane bile F5 raporu yok!” diye konuştu.

Bir sonraki duruşma 10 Şubat'ta

Yılmazer, “Hrant Dink'in ölümünün azmettiricileri, onu ‘Türklük düşmanı’ diyerek hedef gösterenler, yargılanmasına sebep olanlar, tehdit iklimini yaratanlardır. Bunlar hepsi İstanbul’da olmuştur. Bunlar o dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’la, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler’le, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’la ilgilidir, benimle ne ilgisi var” ifadelerini kullandı.

10 Şubat’ta yapılacak bir sonraki duruşmada Hrant Dink ailesinin mütalaaya ve sanık savunmalarına karşı beyanları alınacak.