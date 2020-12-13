Hrant Dink davasında savcı mütalaasını açıkladı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. 50 sanığın cezalandırılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan 22'sinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 28 sanığın da çeşitli hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti. 11 sanığın beraatını isteyen savcılık, vefat eden bir sanık hakkındaki davanın ise düşürülmesini istedi. Dava yarınki duruşmayla devam edecek.

Dink'in öldürülmesinden önceden haberdar oldukları, görev, yetki ve konumları gereği cinayeti önleme yükümlülüğü bulunan kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle açılan davada, Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki görüşünü hazırlayarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Savcılık, Trabzon İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan sanık Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu, "FETÖ" ile ilişkili olduğunu değerlendirdiği 22 sanığın, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Agos'un haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan 68 sayfalık mütalaada sanıklar tek tek ele alındı.

Sanık Ramazan Akyürek'in "silahlı FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda", "tasarlayarak bir kişiyi kasten öldürmeye iştirak", "FETÖ yöneticiliği", "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi" ile "görevi kötüye kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, tutuklu sanık Muharrem Demirkale ve MİT tırlarının durdurulması davasında hapse mahkum edilen sanık Hamza Celepoğlu hakkında ise "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan da ayrı ayrı müebbet ile "FETÖ üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Mütalaada, tutuklu sanık Ercan Gün için "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer'in "silahlı FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda" önceden öldürüleceğini bildiği Hrant Dink'in hayatını korumak için görevini yerine getirmediği, sanığın eylemlerinin bir kişiyi tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak suçunu oluşturduğu, resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi suçu ile görevi kötüye kullanma suçlarını da işlediğinin anlaşıldığı öne sürülen mütalaada, Yılmazer'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "FETÖ yöneticiliği", "resmi belgenin yok edilmesi veya gizlenmesi" ile "görevi kötüye kullanma" suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Savcılık, Trabzon İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan sanık Ali Öz için de anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istedi.

Sanıklardan Eski İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ve dönemin İstanbul İstihbarat şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, için "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamalarından beraat, "görevi ihmal"den ceza istendi ve gözaltında geçirilen sürelerin mahsubu talep edildi. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun için de görevi ihmal cezası istendi.

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay için ise "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasından ceza talep edildi.

Mütalaada, yapılan yargılama neticesinde firari sanıklardan Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz hakkında yakalama kararı bulunduğu, haklarındaki iddialara ilişkin savunma yapmadıkları ve yargılamanın sürüncemede kalmaması sebebiyle dosyalarının ayrılması talep edildi.

IQ Yayınevi sahibi ve genel yayın yönetmeni Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Cevat Eser, Metehan Kadir Yıldırım, Muammer Ay, Niyazi Malkoç, Rahmi Özer, Resül Kütükoğlu, Tefik Cantürk ve Ünsal Gürel'in beraatına karar verilmesi talep edilen mütalaada, 1999 ile 2006 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunan sanık Tamer Bülent Demirel'in "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, "görevi kötüye kullanma" suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Dava yarın Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak duruşma ile devam edecek.