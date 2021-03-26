Hrant Dink davasında karar: 'Kandırıldım' dönemi bitti, devir 'zamanaşımı' devri

Hrant Dink'in katledilmesine ilişkin davasında karar açıklanıyor.
Dava kapsamında Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da aralarında bulunduğu 13 ismin dosyasının ayrılmasına karar verildi.
Alınan kararlardan bazıları şöyle:
- Sanık Ercan Gün'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi.
- Eski emniyet müdürü Celalettin Cerrah hakkındaki suçlamalar "zamanaşımı" gerekçesiyle düşürüldü.
- Sabri Uzunoğlu için suçlamalar da "zamanaşımı" gerekçesiyle düşürüldü.
- Reşat Altay'a görevi ihmal suçlaması da "zamanaşımı" nedeniyle düşürüldü.
- Engin Dinç hakkındaki suçlamalar zamanaşımı nedeniyle düşürüldü.
- Muhittin Zenit hakkında da beraat ve zamanaşımı kararı verildi.
- Yavuz Karakaya anayasal düzeni ihlal suçlamasıyla müebbet cezası aldı.
- Ecevit Emir, Emre Cingöz için beraat kararı verildi.
- Şükrü Yıldız hakkında silahlı örgüte üye olmak suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis kararı verildi. Metin Balta hakkında ise 6 yıl 8 ay hapis kararı verildi.
- Ahmet İlhan Güler hakkında beraat kararı verildi.
- Muharrem Demirkale hakkında müebbet hapis cezası kararı verildi.
- Okan Şimşek ve Veysal Şahin hakkında 28 yıl hapis cezası kararı verildi.
- Ali Fuat Yılmazer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
- Ramazan Akyürek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
- Ogün Samast ve Yasin Hayal hakkında "FETÖ üyeliği" iddiasıyla suç duyurusu yapıldı.