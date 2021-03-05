Hrant Dink davasında karar ertelendi: Hakim ameliyat olmuş

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada karar 26 Mart'ta açıklanacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek ve Veysal Şahin katıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, daha önce bu duruşmada karar verileceğinin açıklandığını ancak dosyaya bakan üye hakimlerden birinin kalp ameliyatı geçirdiğini belirtti.

Heyet, hakimin sağlık raporu alması nedeniyle kararı açıklamak üzere duruşmayı 26 Mart'a erteledi.