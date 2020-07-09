Hrant Dink cinayetine ilişkin davada tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Muharrem Demirkale, yıllardır suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalıştığını belirtirken, başka suçtan tutuklu sanık eski general Hamza Celepoğlu, bu davaya bilerek dahil edildiğini öne sürdü.

Duruşmada daha sonra tutuksuz sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı.

Tutuksuz sanık Ali Öz, Kovid-19 atlattığını, yakında 65 yaşını dolduracağını, şehir değiştirirken zorluk yaşayacağını bu nedenle hakkındaki imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirilmesini istedi.

Taleplerin ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tutukluluk hallerinin devamına, firari sanıklar Mehmet Akif Yılmaz, Coşgun Çakar, Ekrem Dumanlı, Ömer Faruk Kartın, Yılmaz Angın, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Serkan Şahan, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün haklarındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine hükmetti.

Haklarında gıyabi tutuklama kararı bulunan sanıklar Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca ve Fetullah Gülen'in yakalama emirlerinin infazlarının beklenilmesine karar veren heyet, celse arası dinlenilmesine karar verilen dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanının, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın izin vermesi halinde önümüzdeki celseye tanık olarak çağrılmasını kararlaştırdı.

Daha önce dinlenilmesine karar verilen ve duruşmaya çağrılan ancak gelmeyen veya adreslerinde ulaşılamayan 14 tanığın, dinlenilmesine yer olmadığına karar veren heyet, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.