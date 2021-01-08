Hrant Dink cinayeti davasında yargılanan astsubay Okan Şimşek hakkında yeni gelişme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muharrem Demirkale ve Volkan Şahin ile 8 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanık Veysel Şahin ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olduğundan hazır edilemedi.

Duruşmada tutuksuz sanıklar Ali Poyraz, Ecevit Emir, Ercan Demir, Sabri Uzun, Emre Cingöz ve Ergün Yorulmaz mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Savunmaların ardından sanık avukatlarının da beyanları ve talepleri alındı.

Tutukluluğun devamına

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale, Ercan Gün, Volkan Şahin ve Veysel Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dosya kapsamı, daha önce mahkemece hakkında tutuklama kararı verilen şahısların beyanları ve Coşkun İğci'nin ifadelerinden anlaşıldığı üzere olay günü ve öncesinde sanık Okan Şimşek'in meydana gelecek olan cinayetten önceden haberi olmasına rağmen bunu sakladığı, sanık hakkında mütalaada istenmiş olan ceza miktarı, mevcut delil durumunu dikkate alarak, sanık Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, 11 Ocak'ta yapılacak olan duruşmada sanıklar Faruk Sarı, Gazi Günay ve Hacı Şefik Şimşek'in mütalaaya karşı beyanda bulunmalarına karar vererek duruşmayı erteledi.