Hrant Dink cinayet davasında tahliye

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 13 yıldır devam eden ve 76 sanığın yargılandığı davanın 117. duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, cinayet işlenmeden saldırı bilgisini aldıkları halde resmî şekilde bildirmedikleri gerekçesiyle Veysel Şahin ve Volkan Şahin’in “cinayete ortaklık”tan tutuklanmasına karar vermişti.

Sanıklardan eski Jandarma istihbarat görevlisi Volkan Şahin'in bugün görülen duruşmada tahliyesine karar verildi.

Şahin, cinayetten önceden bilgisi olan Coşkun İğci vasıtasıyla haberdar edilen kişilerden biri olarak gündeme gelmiş, buna karşın adım atmadığı belirtilerek tutuklanmıştı.