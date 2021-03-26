Hopa sahilleri talana açılıyor: 'Sıvılaşma tehlikesi var'

Artvin Hopa Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 06.05.2020 tarihinde onaylanan “Artvin İli Hopa İlçesi Kıyı ve Sahil Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ve “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” tartışmalara sebep oldu.

Hopa Sahiline Dokunma platformunun paylaştığı bilgilere göre, 2014 yılında Hopa Belediyesi tarafından hazırlanan plana göre Sugören ile Liman arası (sadece sundura dere ağzı açık kalacak şekilde) sahil tamamen doldurulacak. Dönemin Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üye çoğunluğu AKP’de olsa da 05 Kasım 2014 tarihinde yapılan Belediye Meclisi toplantısında diğer partili meclis üyelerinin de desteğiyle bu plan oy birliğiyle kabul edildi.

Toplam 34,4 hektar alana, Hopa’nın en batısında yer alan Sugören Mahallesi ile OrtaHopa’da yer alan Liman girişi arasının ortalama 100-120m açığa kadar dolgu yapılması planlanıyor. Mevcut bölgede zaten daha önceden hukuksuzca doldurulmuş bir alan da bulunuyor.

'Bölgede sıvılaşma tehlikesi var'

Hopalı Harita Mühendisi Volkan Bilgin, planın teknik açıdan birçok hata ve eksiklik barındırdığını, projenin ÇED raporunun da olmadığını söylüyor. Plan ekinde yer alan raporda sıvılaşma tehlikesine de yer verildiğine dikkat çeken Bilgin, "Gerekli araştırmaları tamamlanmadan yapılan dolgular yalnızca kıyıya zarar vermekle kalmamakta, doğal afetlerde de en fazla zarar gören alanlar arasında yer almaktadır. Burada da binlerce insanı bu alana toplamayı amaçlayan bu planla birlikte telefisi imkansız kötü sonuçlar ortaya çıkabilir/çıkacaktır" diyor.

Planda Liman ile İskele arasının ve Sugören Mahallesi önünün de doldurulacağı görülüyor

'Kanuna ve yönetmeliklere de aykırı'

Bilgin ayrıca geçmiş dönem AKP’li Hopa Belediyesi tarafından hazırlanan, bu dönem CHP’li Hopa Belediyesi’nin ufak bir revizyonla hayata geçirmeye çalıştığı ve Bakanlığın da onayladığı bu planların, Kıyı Kanununa, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe, Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine ilişkin tebliğe, Üst ölçekli planlara, Sayıştay raporlarına aykırı olduğuna da dikkat çekti.

Yürütmenin durdurulması ve planların iptali talebiyle dava açtıklarını belirten Bilgin, "Mahkemeye sunduğumuz gerekçelere ve Bakanlığın mahkemeye verdiği cevaba bakıldığında davayı Hopa halkının kazanacağını, kazanacağımızı görüyoruz" dedi.