'Hop aile var!' Yeni bakan Yanık sosyal medya zaaflarıyla gündemde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye bölünmesi sonrası kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Derya Yanık, AKP'de uzun yıllar çeşitli görevler üstlenmiş isimlerden.

Son parti kongresiyle birlikte Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine de seçilen Yanık, bakanlık koltuğuna oturması sonrası geçmişte attığı tweetlerle gündem oldu.

Birçok isme sosyal medyada sataşan, Cemaat öven, Bahçeli için "çapsız ama hain değil" diyen Yanık'ın dikkat çeken Twitter'daki 'trolleme' performansından bir kesit şöyle:

Yanık'ın sosyal medya macerasının bir de bıraktığı "dijital izlerle" ilgili boyutu var. Bunlardan birkaç örnek: