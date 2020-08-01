Hong Kong’da seçimler bir yıl ertelendi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Eylül ayında yapılması planlanan Yasama Meclisi seçimleri bir yıl süreyle ertelendi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, dün yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle seçimleri bir yıl erteleme kararı aldıklarını duyurdu.

Lam sömürge döneminden kalma Acil Düzenlemeler Kararnamesi’ne dayandırdığı erteleme kararının merkezi hükümet tarafından da desteklendiğini söyledi.

Lam seçimlerin ertelenmesiyle oluşabilecek yasal boşlukların ve mevcut Yasama Meclisi’nin akıbetine ilişkin konularınsa Çin’in üst yasama meclisi tarafından ele alınacağını belirtti.

Yedi aydır pandemi ile mücadele ettiklerini dile getiren Hong Kong Baş Yöneticisi, henüz bir iyileşme emaresi görmediklerini belirterek “Bazıları eğer seçimleri ertelersem hukuki yollara başvuracaklarını söyledi, bazıları ise seçimleri ertelersem bunu net bir biçimde açıklamam gerektiğini” diye konuştu.

Acil Düzenlemeler Kararnamesi’ni yürürlüğe sokarak 6 Eylül’deki seçimleri gelecek yıl 5 Eylül’e ertelediğini açıklayan Lam, Hong Kong’un mini anayasası olarak bilinen Temel Yasa’nın Yasama Meclisi’nin sadece 4 yıl görev yapabileceğini düzenlediğini ve bunun da bazı hukuki sorunlar doğurabileceğini söyledi.

Bu sorunların çözülmesi için Pekin’deki Devlet Konseyi’ne bir rapor sunduğunu belirten Lam, konu hakkındaki kararı Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin vereceğini belirtti.

Pandemi nedeniyle birçok ülkenin seçimleri ertelediğini belirten Lam 15 Temmuz’dan beri 60 ülkenin seçimleri erteleme kararı aldığını, yalnızca 49 ülkenin planlanan tarihte seçimleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

Lam seçimlerin zamanında yapılması durumunda, 34 bin seçim görevlisinin ve milyonlarca insanın aynı gün sokakta olacağını belriterek bunun enfeksiyon riskini artıracağını belirtti.

Alınan önlemlere rağmen Temmuz ayında Covid-19 vaka sayısının 1852 olduğunu belirten Lam bunun salgının ilk altı ayındaki vaka sayısının yüzde 140’ı kadar bir artışa işaret ettiğini söyledi.

Lam’ın seçimleri erteleme açıklaması önceki gün adaylık başvurularının sona ermesi ve onlarca muhalefet adayının seçimden diskalifiye edilmesinin ardından geldi.

Hong Kong Yasama Meclisi’nin 22 muhalif üyesi ise yaptıkları açıklamayla seçimlerin ertelenmesine tepki gösterdi.

Aralarında yeniden aday olmalarına onay verilmeyen 4 vekilin de bulunduğu Yasama Meclisi üyeleri yaptıkları açıklamada yasaya göre seçimlerin sadece 14 gün süreyle ertelenebileceğini, bunun ötesinde bir ertelemenin şehri “anayasal bir krize sürükleyeceğini” kaydettiler.

“Hükümet ve toplumun tamamı genel seçimlerin planlandığı gibi yapılmasını temin için her türlü çabayı göstermelidir” denilen açıklamada, Hong Kong yönetiminin Ulusal Halk Kongresi'nin müdahalesini önerdiği belirtilerek "Bu, anayasal düzenimizin tamamıyla çökmesini telaffuz etmektir" ifadesine yer verildi.

Şinhua haber ajansında Çarşamba günü yayımlanan bir haberde Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin Pekin’de 8-11 Ağustos tarihlerinde toplanacağı belirtilmişti. Ancak haberde Komitenin gündeminde Hong Kong’daki seçimlerle ilgili bir madde yer almamıştı.