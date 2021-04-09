Hong Kong AstraZeneca'dan aşı tedariğini durdurdu

Hong Kong, AstraZeneca'dan Covid-19 aşısının teslimatını durdurmasını ve yeni koronavirüs varyantlarıyla daha iyi başa çıkabilen ilacın ikinci nesil bir versiyonunu sunmalarını talep etti.

Hong Kong Gıda ve Sağlık Bakanı Sophia Chan Siu-chee bugün yaptığı açıklamada hükümetin AstraZeneca'ya dozlarını bu yıl planlandığı gibi teslim etmemesini söylediğini açıkladı.

Şehir Yönetimi daha önce ilk partiyi bu yılın ikinci yarısında Hong Kong'a göndermesi beklenen AstraZeneca'dan 7,5 milyon doz aşı sipariş etti. Ancak aşıyı Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştiren İngiliz-İsveç firması, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) aşı ve kan pıhtıları arasında çok nadir de olsa bir bağlantı olduğunu açıklamasının ardından, son zamanlarda büyük bir krizle boğuşuyor.

Söz konusu gelişmeler üzerine hükümetin sağlık danışmanları yönetimi Johnson & Johnson aşısı gibi diğer seçenekler lehine şirketle olan anlaşmasını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

SCMP'nin haberine göre hükümetin danışmanlarından Profesör David Hui Shu-cheong AstraZeneca aşısının mutasyona uğramamış koronavirüse karşı yüzde 70 etkili olmakla birlikte, yeni Güney Afrika varyantına karşı sadece yüzde 10 koruma sağladığını gösteren verilere işaret etti.

SCMP'ye konuşan bir hükümet kaynağı, şirketin aşısını değiştirene ve hızla yayılan Güney Afrika varyantına karşı etkinlik oranını artırana kadar sevkiyatın erteleneceğini söyledi.

Hong Kong hükümetinin açıklamalarına göre 7 Nisan'a kadar kentte 654 bin 390 doz aşı kullanıldı; bunların 217 bin 180'i Pfizer aşısıyken 437 bin 810'u SinoVac aşısı.

Kentte tamamen aşılanmış 170 bin 700 kişi bulunuyor, bu nüfusun yüzde 2,3'ü.