Homur: Davutoğlu 10 Ekim'le ilgili bildiklerini açıklasın

Homur Mizah ve Karikatür Grubu 10 Ekim 2015'te 103 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara Gar Katliamı davasının 17 firari sanığının ülkeye getirilmesi ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun katliamla ilgili bildiklerini açıklaması çağrısı yaptı.

Bir açıklama yapan grup şunları kaydetti:

"10 Ekim 2015’te Ankara’da Gar Önünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'nde 'Savaşa karşı barış, Barış hemen şimdi' diyen topluluk üzerine IŞİD tarafından atılan bomba ile 103 canımız katledildi. 500 üzerinde ilerici, aydın yaralandı. Olayın katillerinin bir kısmı yakalandı. Yurt dışına kaçan, kamplarda yaşadığı bilinen davaları devam eden 17 firari sanığın yurt dışından getirilerek yargılanmasını talep ediyoruz.

Ayrıca bu dava konusunda bilgisinin olduğuna inandığımız GELECEK PARTİSİ Genel Başkanı o dönemin Başbakanı Ahmet DAVUDOĞLU'nu 10 Ekim Gar Katliamı konusunda bildiklerini açıklamaya davet ediyoruz.

HOMUR

Mizah ve Karikatür Grubu"