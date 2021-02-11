Hollanda'dan Srebrenitsa'da ölümlerden sorumlu olan askerlerine 5 bin avro ödül

Hollanda'da yüksek mahkeme, Hollanda askerlerinin Srebrenitsa'daki ölümlerden "kısmen" sorumlu olduğuna karar vermiş, ölenlerin ailelerine tazminat ödenmesinin yolunu açmıştı.

Srebrenitsa'da BM kamplarına sığınanları dışarı atıp ölüme yollayan Hollanda, bu kararın ardından bölgede o dönem görev yapan askerlere 5 bin avro ödeme kararı aldı.

​Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijlevel'e Srebrenitsa'da görev yapan Hollandalı askerler hakkında hazırlanan rapor sunulurken, raporda, askerlerin 3’te birinin halen psikolojik ya da fiziksel desteğe ihtiyacı olduğu açıklandı.

Bu rapor sonrası alınan 5 bin avroluk ödeme kararı tartışma yarattı.

Ne olmuştu?

Srebrenitsa'da çatışmaların sıklaştığı sırada, daha önce silahları toplanan Bosnalılar silahlarını geri almak için bölgedeki BM kampına başvurmuş, Hollandalı komutan bu talebi geri çevirmişti.

Bölgede katliam yaşanmasının zemini hazırlanırken, Hollandalıların, barış gücünün havadan müdahale edeceği iddiasına rağmen birkaç F-16 uçuşu dışında Srebrenitsa’ya müdahale de edilmemişti. Hollandalı askerler yine soru işaretlerini güçlendirecek şekilde bir emirle kenti boşaltmışlardı.

Srebrenitsa Katliamı'nın Yugoslavya’da bulunan yabancı kuvvetlerce önünün açıldığı tartışması daha önce de gündeme getirilmişti. Sırp komutan Mladiç ve ordusu Srebrenitsa'ya ilerlerken, Boşnak güçlerinin komutanı Aliya İzzetbegoviç bu kentteki birliklerine çekilin emri vermişti. İzzetbegoviç, bu tutumundan dolayı Srebrenitsa polis şefi ve kentteki Boşnak Birlikleri'nin komutanı tarafından "katliama göz yummakla" suçlamıştı.