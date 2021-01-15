Hollanda'da hükümet istifa etti

Hollanda’nın kamu haber ajansı NOS’un haberine göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte hükümeti istifa etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte hükümeti, "çocuk bakımı sübvansiyonlarının kötü yönetilmesi" nedeniyle Cuma günü toplu olarak istifa etti.

Karar, hükümetin vergi denetim bürokratlarının binlerce aileyi haksız yolsuzluk suçlamalarıyla mali yıkıma sürüklediğinin ortaya çıkmasına yol açan bir meclis soruşturmasının ardından geldi.

Soruşturma raporunda, yaklaşık 10 bin ailenin haksız yere on binlerce avroluk sübvansiyonu geri ödemeye zorlandığı ve bunun da işsizliğe, iflaslara ve boşanmalara yol açtığı belirtildi.

On yıldan uzun süren politika, meclis soruşturmasında “eşi görülmemiş bir adaletsizlik” olarak tanımlandı.