Hollanda'da eylemler sürüyor: 'İç savaş yolundayız' açıklaması

Hollanda'da Covid-19 tedbirlerine karşı başlayan eylemler sürüyor. Polisle çatışmaların yaşandığı eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Eylemler ülkenin birçok kentine yayılırken, Eindhoven Belediye Başkanı John Joritsma "Korkarım böyle devam ederse, bu yol iç savaşa gider" dedi.

Eylemlerin merkezinde ırkçı partiler Özgürlük Partisi (PVV) ve Demokrasi Forumu Partisi'nin (FvD) yer aldığı belirtiliyor. Yeşil Sol Parti lideri Klaver, "muhafazakar" yapısıyla bilinen Urk'te başlayan ve Covid-19 test merkezinin yakılmasıyla sonuçlanan eylemlerin, PVV'nin kışkırtmasıyla başladığını söyledi. Başbakan Mark Rutte ise çıkan olayların özgürlük mücadelesiyle ilgisi olmadığını belirterek, "Özgürlüğümüzü yeniden kazanmak için virüse karşı savaşıyoruz. Bu önlemleri eğlence için almıyoruz" diye konuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, aşırı sağcı partilerin başını çektiği protestolar nedeniyle 15 kentte acil durum ilan edildi. Bu kentler; Urk, Amsterdam, Eindhoven, Apeldoorn, Arnhem, Tilburg, Breda, Oosterhout, Almelo, Enschede, Helmond, Roermond, Lahey, Venlo, Stein.