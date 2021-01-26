Hollanda'da Diyanet Vakfı camilerde 'Olaylara karışmayın' hutbesi okutacak

Hollanda'da Cumartesi akşamı başlayan sokağa çıkma yasağı protestoları sürüyor. Polisle çatışmaların yaşandığı eylemlerde 184 kişinin daha gözaltına alındığını açıklandı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, gözaltına alınanlar arasında Türkiye kökenli hiçbir göçmenin bulunmadığını söyledi. Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) ise Cuma günü camilerde, "Olaylara karışmayın" hutbesi okutacak.

Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiği Cumartesi akşamı 21:00'den itibaren Urk kentindeki ırkçılar tarafından başlatılan protestolar, hafta sonundan bu yana ülkenin diğer bölgelerinde artarak devam ediyor.

Eylemler ülkenin birçok kentine yayılırken, Eindhoven Belediye Başkanı John Joritsma "Korkarım böyle devam ederse, bu yol iç savaşa gider" demişti.