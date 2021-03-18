Hollanda'da Başbakan Rutte'nin partisi sandıktan birinci çıktı

Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle 3 güne yayılan genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) sandıktan birinci parti olarak çıktı.

Ipsos'un sandık çıkış anketine göre VVD, parlamentonun alt kanadını oluşturan 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 33 olan milletvekili sayısını 36'ya yükseltti.

Pazartesi günü başlayan ve dün yerel saatle 21.00'de sona eren oylamanın ilk sonuçlarına göre liberal Demokrat 66 (D66) grubu ise 2017'de seçimlerde çıkardığı 19 milletvekili sayısını 27'ye çıkararak sandıktan ikinci çıktı.

Aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) oy kaybı yaşadı, PVV'nin milletvekili sayısı 20'den 17'e düştü.

2017'deki seçimlerde 9 milletvekili çıkaran İşçi Partisi (PvdA) bu seçimde de aynı milletvekili sayısını korurken, Yeşil Sol Parti (GL) ile Sosyalist Parti (SP) oy kaybetti. Her iki partinin de 14 olan milletvekili sayısı 8'e düştü.

Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDA) milletvekili sayısı ise 17'den 14'e düştü.

Sandık çıkış anketlerinin yayımlanmasının ardından zaferini ilan eden Rutte yaptığı açıklamada D66 lideri Sigrid Kaag'ı "tarihi" başarısı nedeniyle kutladı.

Hollanda ve Karayipler'deki 3 adada yapılan seçimlere katılım yüzde 81 olarak açıklandı.

Seçim sonuçlarının bugün öğleden sonra açıklanması bekleniyor.