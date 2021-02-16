Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi Wilders'in Erdoğan paylaşımına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'in 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatılmıştır"denildi.

Ne olmuştu?

Wilders Twitter'dan Erdoğan'a "terörist" diyerek bir karikatür paylaşmıştı.

Karikatürün ardından, Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Wilders için "Terörist Wilders" etiketiyle "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist" diye yazmıştı.