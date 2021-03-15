Hollanda seçimlere gidiyor

Hollanda'da 150 sandalyeli temsilciler meclisini yenilemek için 13 milyon 200 bin seçmen bugünden itibaren sandık başına gidiyor. 17 Mart'ta yapılması planlanan milletvekili genel seçimleri, koronavirüs salgını nedeniyle 3 güne yayıldı.

Sandık başlarında yığılmayı önlemek amacıyla Hollandalı seçmenler bugünden itibaren oy vermeye başlayacak, koronavirüs salgını nedeniyle, bu yıl her zamanki seçimlerin aksine farklı önlemler uygulanacak.

Bu, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla siyasi partinin katıldığı seçim olacak. BBC Türkçe'nin haberine göre 1922 yılında 53 partinin katıldığı seçimlerin ardından, bu yıl 37 parti yarışıyor. Hollanda'daki 352 belediye ile Karayipler'deki 3 adada bugünden itibaren oy verme işlemi başlıyor.

Oy vermek için sandık başına gelen seçmenlere sağlık kontrolü yapılacak. Sağlık personeline verdiği yanıtlarda Covid 19 belirtisi saptanan kişilerin oy kullanmasına izin verilmeyecek.

Sandık başlarında 1, 5 metrelik sosyal mesafe uygulaması geçerli olacak. Oy verme merkezlerinde yeterli havalandırma sistemi oluşturulacak.

