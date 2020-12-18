Hollanda, İngiltere uçuşlarını yasakladı

Hollanda hükümeti yaptığı açıklamada, yeni koronavirüsünün diğer varyantlardan çok daha hızlı yayılma riski bulunan yeni bir türü nedeniyle Pazar gününden itibaren İngiltere'den uçuşları yasakladığını duyurdu.

Pazar günü yapılan hükümet açıklamasına göre, Aralık ayı başlarında Hollanda'daki bazı vakaların, İngiltere'de gözlemlenenle aynı virüs türünü taşıdığı ortaya çıktı. İngiltere'den gelen son bilgilerin ışığında bu vakalar hâlâ araştırılıyor.

Açıklamada ayrıca, Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nün (RIVM) İngiltere'den Hollanda'ya gelenler için seyahat tavsiyelerini gözden geçirdiğini söylendi.

Yeni seyahat yasağı en geç 1 Ocak 2021 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Daha önce, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni koronavirüsün yeni varyantı konusunda İngiltere yetkilileriyle yakın temas halinde olduğunu ve keşfedilen yeni virüs varyantı hakkında ek bilgiler yayınlayacağını duyurdu. Örgüt, insanları yerel koronavirüs rehberliğine uymaya ve koruyucu önlemler almaya çağırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni virüs varyantının ülke genelinde yayılmasını önlemeye çalışmak için özellikle Londra ve İngiltere'nin güneydoğusunda yeni koronavirüs kısıtlamaları getirdi.