Hollanda ailesini yitiren Iraklı sivile tazminat ödeyecek

Hollanda hükümeti, beş yıl önce ABD istihbaratının evini IŞİD karargâhı olarak tespit etmesinin ardından gerçekleştirilen hava saldırısında eşini, kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Irak vatandaşı Basim Razzo’ya yaklaşık 1 milyon avro tazminat ödeme kararı aldı.

Aldığı yaralar nedeniyle yürüme yeteneğini yitiren 61 yaşındaki Razzo’nun, koalisyon güçleri tarafından tazminat ödenen ilk sivil olacağı belirtildi.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Hollanda parlamentosuna gönderdiği mektupta, hükümetin ölümler nedeniyle sorumluluk kabul etmediğini, ancak bu somut, özgül olay ve tartışmanın özel veçheleri ve koşulları göz önüne alındığında, insani gerekçelerle gönüllü olarak tazminat ödenmesine karar verildiğini açıkladı.

20 Eylül 2015’te ABD istihbaratının evini IŞİD’e ait bomba imalathanesi olarak bildirmesinin ardından gerçekleştirilen hava saldırısında, Hollanda uçakları tarafından evi hedef alınan Razzo’nun eşi Mayada, kızı Tuka, kardeşi Mohanned ve yeğeni Necib olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Tazminat talebinin ancak saldırıya katılan pilotlardan birinin geçtiğimiz yıl ismini vermeden Hollanda basınına mülakat vermeyi kabul etmesinin ardından gündeme gelebildiği belirtildi.

Kararın ardından Razzo, barışabilmek için hava saldırısından sorumlu pilotla bir araya gelmek istediğini belirterek, ‘‘Artık yeniden kendi evimizde oturabiliriz. Hâlâ ailemin geçimini sağlamam ve Türkiye’de kalça ameliyatı olmam gerekiyor’’ diye konuştu.