Holding patronu kuryeyi eve hapsedip işkence etti

Hattat Holding yönetim kurulu üyesi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Tablet yeniden arıza yapınca ilgili şirket kurye gönderdi.

Show TV'de yer alan habere göre, kurye Renas D., eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından küfür ve hakaretlere uğradı.

Olayı anlatan Renas D., "Bağırmaya başladı, hakaret etti, o sırada ben patronu arayınca telefonu alıp paramparça etti" dedi.

Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu iletirken, bunun ardından eve giden polis ekipleri iki saatin ardından kuryeyi kurtardı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Renas D. evde alıkonulduğu sırada İpek Hattat tarafından hakaretlere maruz kaldı, köpek dışkısının üstüne oturaya zorlandı.

Olay sonrası İpek Hattat, sevgilisi ve bir çalışanı gözaltına alındı.

Alıkoyma suçlamasıyla yapılan gözaltının ardından üç isim de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.