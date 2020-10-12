'Hokkabazlık bu, böyle eğitim olmaz'

Uzun süredir hakkında konuşulan yüzyüze eğitim bugün başladı. Velilere imzalatılan taahhütnamenin bile standart olmadığı görülürken bakanlığın son uygulaması da tartışmalı yönler içeriyor.

Bir okurumuzun soL'a yolladığı mektup, milli eğitimin artık velilere "pes" dedirttiğini gösteriyor.

'Kızımızı bugün okula gönderdik'

Mektup şöyle:

"Bugün kızımızı okula gönderdik. 2 gün ders görecek. Sonra Çarşamba günü internetten devam edecekler. O gün okulları da temizlenecek! Sınıfındaki arkadaşlarının bir yarısı Perşembe - Cuma günlerinde ders görecek. Aynı dersleri görecekler. Yani öğretmenleri haftanın ilk iki günü sınıfın bir yarısına anlattığı dersi bir başka iki günde diğer yarısına anlatacak.

Hemen aklımaz geldi. Öğretmenlerine sorduk: O zaman toplam ders zamanı 3 güne inmiş olmuyor mu?

Olmuyormuş. Yani bakanlık öyle düşünmüş!

Çünkü internetten sadece Çarşamba günleri ders verilmeyecekmiş. Bunun dışında diğer günlere de akşam 20.00'ye kadar internetten canlı ders koyacakmış öğretmenleri.

Böylece haftanın iki günü verilen yüzyüze derse Çarşamba günü internetten bir gün, bir de aralarda verilen internet dersleriyle iki gün daha... Oluyor beş!

'Hadi hayırlısı' dedik biz de... Çocukların kafası iyice karışık, bir de buna olmadık saatlere öğretmenin koyacağı internet dersleri eklenecek. Yine de iyidir. Hiç değilse 5 günlük dersi yine görecekler.

'Uygulanması mümkün değil!'

Sonra şeytan dürttü. Oluru var mı diye düşündük.

Oluru yok!

Bizimki Pazartesi - Salı diyelim matematikte 10 sayfa işledi. Perşembe - Cuma gidecek olan arkadaşlarından 10 sayfa ilerde. Çarşamba günü canlı internetten matematik dersi var. Bu sefer tüm sınıf girecek. Peki nereden devam edecekler?

11. sayfadan devam etseler, diğer grup önceki 10 sayfayı görmemiş!

Yani allem kallem yine eğitimi çorba ettiler.

Bakan yalnız doğru demiş. Gerçekten çocuklar çok özel yetenekler geliştiriyor! Bu işin içinden çıkmayı başarırlarsa onlara üniversite diploması verilmesi lazım otomatikman.

Bence bu arada öğretmenler de gelişiyor. Eğitim sistemimiz topluca gelişiyor. Bu işin içinden çıkabilirsek, artık bakana bakanlığa filan hiç ihtiyaç olmaz. Onlarsız da tıkır tıkır işleyecek bir eğitim sistemine kavuşuruz!

İşin burası şaka tabii. Eğitim sistemi filan kalmayacak bu gidişle."



'Bakanlık yine günü kurtarıyor'

Okurumuzun anlattıklarını bir öğretmene sorduk. Yanıtı şöyle oldu:

"Tam olarak böyle. Dahası da var. Şimdi ben bugün yüzyüze derse başlayacağım. Geçen haftaya kadar canlı derslerle sürdürüyorduk. Şimdi çocuklar sınıfa gelecek. Canlı derslere katılamayan öğrenciler de gelecek. Ben derse kaldığım yerden devam edeceğim ama onlar önceki bölümleri takip etmemiş oldu. Önceki konuları öğrenmedikleri için şaşıracaklar. Anlatılanları daha zor anlayacaklar, sormak zorunda kalacaklar ve bu dersin akışını etkileyecek."

Görüştüğümüz öğretmen okullarda eğitimin bu sistematikle yürütülebileceğine inanmadığını, bakanlığın yine günü kurtarmak ve herkesi oyalamak için bir yol bulduğunu düşünüyor. "Öğretmenler için bu durumun sonuçları ne olacak" sorumuza ise şöyle yanıt verdi:

"Basit hesapla öğretmenlere 2 günlük ders kadar ek ders yüklenmiş oluyor. Yani haftanın iki günü yaptığı dersi iki kez tekrarladığını düşünürseniz. Bunlardan birisi fazladan yapılmış oluyor. 12 saat."

Öğretmen A.L. öğretmenlerin bu duruma itiraz etmesinin zor olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen ek ders ücretlerinin ödenmemesi konusunun bununla ilgili olduğunu, bakanlığın öğretmenlere hem ders saati olarak hem de çalışma zamanı olarak ek yük bindirirken, ek ders ücretleri konusunu da buraya bağlayacağını düşünüyor.

2 gün yüzyüze, bir gün canlı eğitim uygulaması sınıfların ikiye bölünmesi yoluyla hayata geçirilirken, okurumuzun işaret ettiği "ders anlatım sırası" probleminin çözümü konusunda ise şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Öğretmen sayısının artırılması ve aslında sınıfların ikiye bölünmesi yoluyla işletilebilir ancak. İki ayrı periyoda yüzyüze eğitime giren çocukların bunun dışındaki zamanda birlikte canlı derslere girmesi mümkün değil. Daha önce geri çevirilen ücretli öğretmenlik başvurularının kabul edilmeye başladığını öğrendik ama hem çok geciktiler hem de söylediğim çözüme gideceklerini hiç sanmıyorum."

Bu arada canlı derslerin internet üzerinden yapıldığı aralık, akşam saat 20.00'ye kadar uzuyor. Öğretmenler yüzyüze eğitimin olmadığı saatleri canlı dersler için planlayarak öğrencilerin haftalık belirlenmiş ders süresini tamamlamakla yükümlü.

'Eğitimde birlik' mi dediniz? Tarih oldu!

Meslek liselerinde durum daha da karmaşık. Görüştüğümüz bir öğretmen, yöneticilk yaptığı meslek lisesinde yüzyüze derslerin daha önce başladığını, öğretmenlerle görüşerek yüzyüze ve canlı derslerin dağılımını kendilerinin planladığını anlattı.

"Atölye derslerinin özellikle mümkün olduğunca yüzyüze yapılabilmesi için bir planlama yapıyoruz. Her bir sınıf için! Öğretmenin diyelim 20 saatlik atölye dersi var. Bize 'ben bunun 10 saatini yüzyüze yapabilirim, kalanını canlı eğitim yapayım' diyor. Buna göre çocukların okula gelecekleri zamanları planlıyoruz."

Öğretmen S.Y. bunun oldukça karmaşık ve yorucu bir iş olduğunu ve öğrenciler için de oldukça karışık bir sonuç verdiğini kabul ediyor. "Düz" liselerle meslek liselerinin karşılaştırılması konusunda ise şöyle söylüyor:

"Eğitimde zaten bir karmaşa var. Meslek liseleri sanki bambaşka bir sistemin parçası gibi. Bunun içinde de her okula neredeyse 'kendi başınızın çaresine bakın' denilmiş durumda."