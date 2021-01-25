‘Hoca’ cenazesinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

Karadeniz Bölgesi'nde ‘hoca’ olarak tanınan Nuri Genç isimli emekli din görevlisi, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç, Covid-19 nedeniyle bir süre önce Ordu'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Sözcü’nün haberine göre, Nuri Genç için memleketi Giresun'un Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Genç'in cenazesinde virüs tedbirleri hiçe sayıldı. Valiler, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş sosyal mesafe kurallarına uymadan törene akın etti. Bütün uyarılara rağmen özellikle ön saflarda sosyal mesafe kuralının unutulduğunu cenaze töreninin ardından Genç’in naaşı Piraziz ilçesine bağlı Tepeköy köyünde toprağa verildi.

Cenaze namazına AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın 1 Aralık 2020’de yayınladığı genelge ile, cenaze namazları, defnedilecek kişinin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile sınırlandırılmıştı. Bu sınırlamanın kaldırıldığına ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.