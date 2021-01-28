'Hoca caiz dedi' diyerek kızını istismar eden babaya 'iyi hal' indirimi!

İstanbul Beykoz’da 17 yaşındaki kızına istismarda bulunan Yılmaz Karadağ’a 45 yıl hapis cezası veren mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 30 yıla indirdi.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen davanın karar duruşmasında, mütalaasını açıklayan savcı sanık Karadağ’ın çocuğuna cinsel istismar suçu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın yargılama sürecindeki "olumlu" davranışlarını gerekçe göstererek hapis cezasını 45 yıldan 30 yıla indirdi.

Mağdur çocuk ilk duruşmada verdiği ifadede, “Boğazıma bıçak dayadı ve ilişkiye zorladı. Bana ‘Ben bu olayı hocalara sordum. Babanın kızına caiz olduğunu, ancak kızlık zarını bozmayacak şekilde ilişkiye girilmesi gerektiğini söylediler. Artık sen benim karımsın’ dedi” ifadesini kullanmıştı.