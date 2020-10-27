Hobi bahçelerine hapis cezası geliyor

Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesine karşı yeni bir düzenleme getiriliyor.

Dünya'dan Canan Sarıkaya'nın haberine göre, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Meclis Genel Kurulu’nda bugün görüşmelerine devam edilecek tarım torba teklifiyle, hobi bahçelerini arz edenlere yönelik yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı.

Hobi bahçeleri ile ilgili valiliklerin resen tespitlere başladığını ve beklediklerinden çok daha fazla tarım arazisi üzerine hobi bahçelerinin kurulduğunu tespit edildiğini anlatan Kılıç, şunları söyledi:

“Resen tespitlerde sadece üzerinde bulunanlar tespit edilebildi ama geriye dönük inceleme yapıldığında buna yol açanlar ve büyük rant elde edenlerin tespitini şu anda yapamıyorsunuz. Kanunda da bununla ilgili bir yaptırım öngörülmemişti. Bu alandan rant elde edenler hukuk dışına çıkarak bu tarım arazilerini tescil edilemeyecek şekilde paylara ayırarak kurmuş oldukları bir takım anonim şirketler ve kooperatifler yoluyla küçük küçük hisselere bölüp satıp hobi bahçelerine dönüştürerek haksız kazanç elde ediyorlar. Tapuda tescil edilemediği için hukuksuz şekilde bu yapıları yapıp sonra parayı alıp ortadan yok oluyorlar. Vereceğimiz önergeyle bunlara yaptırım getiriyoruz.”

Kılıç , Genel Kurul’da yasa teklifine eklenecek önerge ile tarım arazilerini tescil edilemeyecek şekilde bir takım tüzel kişilikler kurarak ortaklıklar oluşturarak tarım dışına çıkmasına aracılık eden ve yönlendirenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası, aynı zamanda bu amaçla kurulan anonim şirket ve kooperatifler içinde 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası getirmeyi öngördüklerini belirtti.