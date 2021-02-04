Hmeymim Hava Üssü’ne Rus pilotun heykeli dikildi

Suriye'de Şubat 2018’de cihatçılara karşı operasyonlarda görev yaparken ölen Rus pilot Binbaşı Roman Filipov’un Hmeymim Hava Üssü’ne anıt heykeli dikildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus askerleri, Filipov’un anıt heykelinin açılışını yaptı.

İdlib'de düşürülen Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov, uçağın vurulması sonrası kendini paraşütle fırlatarak cihatçıların kontrolündeki yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılınca bir el bombasıyla kendini havaya uçurmuştu.

Bombayı patlatmadan önceki son sözleri, “Bu çocuklar için!” olmuştu.