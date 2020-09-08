Hizmetkarını tehdit eden Alman Kayzeri'nin büyük torunu tutuklandı

Son Alman İmparatorunun büyük torunu, sözde "Prens" V. Ernst August, Avusturya Alpleri'ndeki evinde polis tarafından tutuklandı. Eski Alman aristokrasisinin üyesi, mülkünde parmaklarının ucuna gelmezlerse bir kadın hizmetçi ve kocasının peşlerinden bir grup 'haydut' göndermekle tehdit etmekle suçlandı.

Kronen Zeitung'un haberine göre polis, hizmetkardan şikayet aldıktan sonra Pazartesi günü yerel saatle 17.00 civarında 66 yaşındaki asilzadenin av köşkü mülkünü çevreledi.

Şu anda feshedilmiş olan Hanover Krallığı'ndan gelen Prens V. Ernst August, Büyük Britanya ve İrlanda'yı yöneten ünlü Alman Kraliyet hanedanlığının üyesi. İngiltere hanedanlarından George III'ün soyundan gelen sözde "Prens", son Alman İmparatoru ve Prusya Kralı Wilhelm II'nin torunu.

Çalışanına ve çalışanının kocasına yönelik tehdide ek olarak, İmparator torunu August'un bir yol tabelasını söktüğü ve bunu Cumberland Dükü Vakfı'na ait bir tesiste bir camı kırmak için kullandığı bildirildi.

"Prens" şimdi mülke zarar vermek, tehdit ve baskı yapmakla suçlanıyor.

Hanedanlık suç işlemeye devam ediyor: 'Prens'in sicili kabarık

Pazartesi günkü olay, August'un iki aydan kısa bir süre içinde üçüncü vukuati. 15 Temmuz'da bir polis memuruna vurup diğerlerini bıçakla tehdit ettikten sonra Vocklabruck'taki bir psikiyatri hastanesine kaldırılan sözde "Prens" bir hafta sonra Scharnstein kasabasındaki bir polis karakoluna bir beysbol sopasıyla silahlı olarak geldi ve iki memuru öldürmekle tehdit etti.

Devrik Alman hanedanlığı üyesi, herhangi bir suçu inkar etti ve “sarhoş” olarak tanımladığı polisi kendisine saldırmakla, onu bir ambulansa zincirlemek ve iradesi dışında saatlerce alıkoymakla suçladı.

Sözde "Prens" Ocak 2000'de Kenya'da bir otel çalışanını muşta ile darp etmesi nedeniyle 445 bin avro para cezasına çarptırıldı. Daha sonra para cezası 200 bin avroya indirildi.

Hanover Hanesi'nin varisi "Prens August", İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kan bağı taşıyor. Devrik hanedanlığı varisi aynı zamanda, Monako Prensi II. Albert'in kayınbiraderi ve son Alman İmparatoru II. Wilhelm'in büyük torunu.