Hızlı ve yaygın aşılama olmadan salgın sona ermeyecek: Halkı aşılayın!

AKP’nin pandemi yönetiminde bilim ve emek düşmanı sicili kabarmaya devam ediyor. Son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe akşamından itibaren “tam kapanma” adı altında halkımızı yeni bir serüvene sürükleyecek kararları açıkladı. Emekçilerin bir bölümü herhangi bir güvence veya destekten tamamen yoksun biçimde evlerine kapanmaya, açlık ve yoklukla mücadele etmeye zorlanıyor.



Pandemide Türkiye’de tünelin ucunun göründüğünü iddia edenler yalan söylüyorlar. Son aylarda salgının hızla yayılmasında en önemli etkenlerden biri olarak görülen Covid-19 varyantları toplum bağışıklığı sürüncemede kaldıkça çeşitlenmeye devam edecek. Hızlı ve yaygın aşılama olmadan bu salgın sona ermeyecek.

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