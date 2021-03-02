Hızlı trende 15 gün uygulaması başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) kaynakları, hafta içi toplam 20, hafta sonu 12 sefer yapılacağını açıkladı.

TCDD Taşımacılık, hızlı tren sefer sayısını talep olması halinde artıracak. Salgın tedbirleri kapsamında bilet satışları 5 gün öncesinden yapılıyordu. Salgın öncesinde ise 40-45 dolayında sefer yapılıyordu.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Bilim Kurulu’nun görüşleri ve normalleşme kapsamında atılacak yeni adımlar ana hat ve bölgesel tren taşımacılığı ile ilgili süreci tayin edecek.

Haberde görüşlerine yer verilen TCDD kaynakları, "Yüzde 100 kapasite ile yolcu taşınmaya başlandı. Bilet satışları da 5 gün öncesinden yapılıyordu. Biletler seyahat gününden 15 gün öncesinde satışa sunuldu" dedi. Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik ise söz konusu değil.