Hızlı tren ihalesi gizli yapılacak

2012 yılından bu yana bir türlü tamamlanamayan Bursa-Osmaneli Demiryolu projesinde yeni ihaleye çıkılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 11 Haziran'da Kırıkkale'de yaptığı açıklamada, “Bursa-Bilecik Osmaneli ilçesini Ankara-İstanbul hattına bağlayıp temmuz ayı içerisinde planlamasını yaparak, inşallah 2023 yılına 5 bin 500 kilometrelik bir hızlı tren hattı ile girmeyi planlıyoruz” demişti. Bakanlık, yeni ihaleyi açarken, söz konusu ihale hiçbir yerde duyurulmadı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Kamu İhale Kurumu, gazetenin başvurusu üzerine 2020/390523 kayıt numarası ile “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Stantartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini” başlıklı yeni bir ihalenin yapılacağını doğruladı. Kurum yetkilileri, “Açık” usülde yapılmayacağı için ihale tarihi, şartname ve dosya içeriğine dair diğer bilgilerin kendilerine de iletilmediğini kaydetti.

Kamu İhale Kanunu'nun esas usül olarak kabul ettiği rekabeti, şeffaflığı ve katılımı üst düzeyde sağlayan “açık” usülde yapılması tercih edilmeyen ihale, yasanın olağanüstü haller için öngördüğü “21b pazarlık” usulüyle, hiç duyuru yapılmadan, özel olarak seçilen ve davet edilen firmalarla kapalı kapılar ardında gerçekleşecek. İhalenin 20 Ağustos'ta yani yarın yapılacağı konuşuluyor.

Cengiz İnşaat'a verildi

Projenin 2012 yılında temeli atıldığında, seferlerin 2016'da başlayacağı açıklanmıştı. Ancak öyle olmadı. Çok sayıda ihale yapıldı. İhalelerde hep tanıdık firmaların isimleri vardı. 10 Mart 2017'de yapılan, “Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi KM: 46+031-KM:101+700 Arası (Tüneller Hariç) Altyapı İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesinde yine 21b usulü tercih edildi. İhaleye kamuoyunun iktidara yakınlığıyla tanıdığı Özaltın, Şenbay, Çelikler-YSE, Kolin, Doğuş ve Cengiz İnşaat özel olarak davet edildi. İhale 891.5 milyon liraya Cengiz İnşaat'a verildi.