Hizbullah ve Amal: İsrail'le müzakerede yalnızca askeri yetkililer olsun

Lübnan'da Hizbullah ve Amal Hareketi, İsrail'le sınır anlaşmazlığına yönelik müzakere için gönderilen delegasyonu eleştirerek, müzakere ekibinin değiştirilmesi talebinde bulundu.

İki örgüt, müzakere ekibinin yalnızca askeri yetkililerden oluşması gerektiğini, ekipte herhangi bir sivil ve siyasetçi bulunmaması gerektiğini savundu.

İki örgütün ortak açıklamasında, "İkili, karardan acilen geri dönülmesi ve anlaşmanın temelleri doğrultusunda delegasyonun yeniden oluşturulması talebinde bulunuyor" denildi.

Ekibi oluşturan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Bugün başlayacak olan müzakereler, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yürütülecek