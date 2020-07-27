Hizbullah: İsrail'le savaş beklemiyoruz

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Al Mayadeen kanalına yaptığı açıklamada, Suriye'de bir Hizbullah savaşçısının İsrail hava saldırısı sonucunda öldürülmesine karşın, önümüzdeki aylarda bir Lübnan-İsrail savaşı beklemediklerini belirtti.

Kasım, "Mevcut atmosferde İsrail'le savaş söz konusu değil... Hizbullah ve direniş hattı şu anda bir bütün olarak savunma pozisyonunda. Yani, önümüzdeki aylarda bir savaş ihtimaline şüpheyle bakıyorum" dedi.

Kasım, kendisine Hizbullah savaşçısının öldürülmesine karşı olası misilleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, buna ilişkin henüz bir karar verilmediğini kaydetti.