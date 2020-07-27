Hizbullah İsrail'in 'sızma girişimi' iddiasını yalanladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın bugün sınırdan sızma girişiminde bulunduğunu, girişimin İsrail ordusunca önlendiğini iddia ederek “Hizbullah ateşle oynuyor” dedi.

Hizbullah ise bugün Lübnan-İsrail sınırında yaşanan olayla ilgili İsrail'in çatışma ve sızma girişimi iddialarını reddetti.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, “Lübnan topraklarından işgal altındaki topraklara sızma girişimi hakkında İsrail medyasında çıkan tüm haberlerin asılsız olduğu” belirtildi.

Hizbullah ayrıca Tel Aviv’in bir dizi Hizbullah savaşçısının öldürüldüğü ya da yaralandığına yönelik iddialarının da asılsız olduğunu açıkladı ve “İşgalcilerin iddiaları kendilerine yapay ve kurgusal zaferler uydurmayı amaçlıyor” dedi.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada bugünkü olayda direniş güçlerinin başlattığı herhangi bir çatışma ya da ateş açma olmadığı belirtilerek, Hizbullah’ın Suriye’de geçen hafta İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah savaşçısı Ali Kemal Muhsin’in ölümüne henüz yanıt vermediği kaydedildi. Açıklamada “İşgalciler buna karşı verilecek yanıtı ve direniş güçlerinin elinden alacakları cezayı hâlâ beklemek zorundalar” denildi.

Netanyahu ise Savunma Bakanı Benny Gantz ile birlikte yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın sınırdan sızma girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Netanyahu “Bu olayın ve Lübnan topraklarından İsrail’e herhangi bir saldırının sorumluluğu tamamen Hizbullah ve Lübnan’a ait. Hizbullah ateşle oynadığını bilmeli” diye konuştu.