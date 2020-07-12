Hizbullah: İsrail varlığını ABD desteğine borçlu

Hizbullah Genel Sekreter Vekili Şeyh Naim Kassem, Cumartesi günü ‘‘Yüzyılın Anlaşmasına ve İlhak Planına Karşı Brilik’’ isimli sanal bir forumda yaptığı konuşmada, Yüzyılın Anlaşmasının Filistinlileri kendi topraklarından vaz geçmek zorunda bırakacağını söyledi.

Anlaşmanın ilk açıklandığı günden itibaren, tek taraflı ve Filistinliler yönelik uluslararası ve adil olmaya bir kampanyanın parçası olması nedeniyle ölü doğduğunu savunan Kassem, Filistinlilerin birleşik cephesi ve uluslararası uzlaşma karşısında önerinin akamete uğrayacağını belirtti.

Kassem, gasıp İsrail rejiminin sınırları çizmesini engelleyen ve Filistinlilerin haklarını güvenceye alan şeyin Filistin halkının direnişi ve şehitlerinin fedakârlıkları olduğunu söyleyerek, ‘‘İsrail’in ayakta kalma kudreti olmadığı ve varlığının sadece uluslararası adaletsizliğe ve ABD ile diğer önemli güçlerin desteğine bağlı olduğu kanıtlanmış bir gerçektir’’ diye konuştu.

Direniş karşısında İsrail’in istediklerini elde edemeyeceğini dile getiren Şeyh Kassem, Filistinli örgütler arasında birlik kurulması çağrısında da bulundu.