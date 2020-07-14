Hizbullah, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Shea'yı Dışişleri Bakanlığı'na şikayet etti

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'nın Hizbullah'ın Lübnan'da ekonomik çözümü engellediği yönündeki açıklamasına karşı Hizbullah'ın parlamento bloğundan ilk adım geldi.

Naharnet'te yer alan habere göre, Hizbullah vekili Muhammed Raad, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklama, "Bakan (Nasif) Hitti'den ABD büyükelçisinin davranışlarına, açıklamalarına ve içişlerimize müdahalesine karşı uygun gördüğü tedbirlerii almasını talep ettik" dedi.

'İçişlerimize karışmayı bırakmalı'

Raad, açıklamasında "Büyükelçi içişlerimize karışmayı bırakmalı ve Lübnanlıları kışkırtan söylemlere son vermelidir" diye konuştu.

"Direnişe Bağlılık Bloku adına Dışişleri Bakanlığı'na ABD elçisinin ifadelerine ve ihlallerine karşı resmi bir protesto mektubu gönderdik" bilgisini paylaşan vekil, "Diplomatik kurallara ve normlara uymanın büyükelçinin ve temsil ettiklerinin itibarına olumlu etki edeceğini düşünüyoruz" dedi.

ABD Büyükelçisi Shea, geçtiğimiz haftalarda Suudi el-Hades kanalına verdiği röportajda ABD'nin "Hizbullah'ın rolü hakkında ciddi endişeleri olduğunu" söylemişti.

Elçi, Hizbullah'ın Lübnan halkının ihtiyaç duyduğu bazı reformları engellendiğini öne sürmüştü.