Hırvatistan'da büyük deprem

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Petrinja kasabası olarak açıklanan depremin derinliği 2 kilometre olarak kaydedildi.

Hırvatistan'da dün de 5.2 ve 5 büyüklüğünde depremler olmuştu.