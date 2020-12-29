Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Petrinja kasabası olarak açıklanan depremin derinliği 2 kilometre olarak kaydedildi.
Hırvatistan'da dün de 5.2 ve 5 büyüklüğünde depremler olmuştu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Hırvatistan'da büyük deprem
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Petrinja kasabası olarak açıklanan depremin derinliği 2 kilometre olarak kaydedildi.
Hırvatistan'da dün de 5.2 ve 5 büyüklüğünde depremler olmuştu.