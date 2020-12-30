Hırvatistan depreminde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Hırvatistan'ın Petrinja kentinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 7'ye ulaştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sayının artmasını öngördüklerini belirterek en az 20 kişinin de yaralı olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Hırvat Dağ Kurtarma Servisi tarafından enkaz altından 6 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic, N1 televizyonuna yaptığı açıklamada, şehirde su ve elektrik olmadığını belirtti.