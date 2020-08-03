Hint-Pasifik'te hipersonik silah rekabeti

ABD Genel Kurmay Başkanı James McConville Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar isimli kuruluş tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen bir etkinlikte, ülkesinin Hint-Pasifik bölgesine aralarında uzun menzilli hassas hipersonik füzelerin de yer aldığı bir dizi yeni füze konuşlandırmaya hazırlandığını teyit etti.

Sputnik’in haberine göre Pentagon geçtiğimiz yıl, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Güçler Antlaşması’ndan çekilmesinin ardından Hint-Pasifik bölgesine yeni füzeler yerleştirmeyi planladığını açıklamış, ancak ABD’nin müttefikleri olan Filipinler, Güney Kore ve Japonya kendi topraklarına yeni stratejik silahların yerleştirilmesine karşı olduklarını bildirmişti.

‘Hipersonik füzeler birinci önceliğimiz’

McConville konuşmasında ‘‘uzun menzilli hassas füzelere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu bizim birinci önceliğimiz ve bu nedenle şu anda hipersonik kapasite geliştiriyoruz, denemelerimizde başarılı olduk. Gemileri batırabilecek orta menzilli füzelerimiz olacak. Bunun karşılaşabileceğimiz, bizi belirli bölgelere sokmamaya yönelik kapasitelere karşı çok önemli olduğunu düşünüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

ABD’nin yeni füzelerinin nereye yerleştirileceğinin henüz belirlenme aşamasında olduğunu belirten McConville, ordunun amacının herhangi bir olası çatışma halinde her türlü düşmana üstünlük sağlamak olduğunu, bunun için de ABD ordusunun kapsamlı bir modernleşmeden geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Hipersonik silah yarışı

Geçtiğimiz yıl içinde Çin’in sahip olduğu savaş gemisi sayısı ABD’ninki geçerken, Çin’in yeni iki uçak gemisi ve helikopter taşıyan amfibi saldırı araçlarıyla güçlendireceği bildirilmiş, Pentagon da gerçekleştirilen bütün simülasyonlarda bölgedeki olası bir savaşı Pekin’in kazanacağının öngörüldüğünü açıklamıştı.

ABD’de Çin’in artan askeri gücünün yarattığı kaygılar üzerine Haziran ayı başında, ABD Başkanı Trump sivil sanayiyi hipersonik silah bileşenlerini üretmeye yöneltmek amacıyla resmen savaş dönemlerine münhasır olan bir yetkiye başvurmuştu. ABD’nin hipersonik silah yarışında Rusya ve Çin’i yakalamak için şu an havadan, karadan ve denizden ateşlenebilecek dokuz ayrı hipersonik füze üzerinde çalıştığı ve bunlardan ilkinin 2022 yılında kullanılabilir hale gelmesinin planlandığı belirtiliyor.

Çin kısa menzilli süpersonik DF-17 füzesini 2019 yılındaki Ulusal Gün kutlamalarında gerçekleştirdiği geçit töreninde sergilemiş, bir yıl önce XingKong-2 hipersonik uçuş aracını başarıyla fırlattığını duyurmuştu.