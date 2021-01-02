Hindistan'dan Oxford/AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı

Hindistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Prakash Javadekar, gazetecilere verdiği demeçte Oxford-AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının onaylandığını açıkladı.

Javadekar, aşının acil kullanım onayı aldığını, en az 3 aşının daha onay aşamasına olduğunu belirtti.

Oxford-AstraZeneca aşısı Hindistan'da kullanım onayı alan ilk Covid-19 aşısı olurken, Javadekar, "Hindistan belki de en az 4 aşının onay aldığı tek ülke olabilir. diye ekledi.

Ülkede 6 ila 8 ay içerisinde 300 milyon kişiye aşı yapılması bekleniyor.

10 milyon 375 bin 788 kişinin Covid-19'a yakalandığı Hindistan, ABD'den sonra dünyada en çok vaka sayısına sahip olan ülke konumunda. Ülkede şimdiye dek Covid-19 nedeniyle 149 bin 218 ölüm gerçekleşti.

Oxford ve AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı "AZD1222" soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonunu içeriyor. Bileşimine Covid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin DNA'sı eklenen adenovirüs, enzimin yapay olarak ortaya çıkmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikor üreterek gerçek virüse karşı bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.

Aşının klinik denemeleri Nisan'da başlamış, 2'nci ve 3'ncü aşama klinik denemeleri İngiltere ve Hindistan'da yürütülmüştü. 30 bin gönüllünün katıldığı 3'ncü aşama denemeler Brezilya, Güney Afrika ve ABD'ye genişletilmişti.

Oxford Üniversitesi, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, halen devam eden üçüncü aşama denemelerin ilk sonuçlarına göre, potansiyel Covid-19 aşısının ise tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90'a kadar etkili olduğunu bildirmişti.

ABD, aşıdan 300 milyon doz, İngiltere 100 milyon doz ve Avrupa Birliği (AB) ise 400 milyon doz satın almak üzere ön anlaşmalar yapmıştı.