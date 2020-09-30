Hindistan'dan Gilgit-Baltistan'da seçim tarihini açıklayan Pakistan'a tepki

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde 15 Kasım'da meclis seçimleri yapılacağını duyurmasına Hindistan'dan tepki geldi.

Hindistan yönetimi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Pakistan'ın bu hamlesi "gayrimeşru işgali kamufle etme çabaları" olarak değerlendirildi.

Yeni Delhi yönetimi, İslamabad'dan "gayrimeşru işgal ettiği tüm bölgelerden acilen çekilme" talebinde bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gilgit ve Baltistan adı verilen bölgeler dahil olmak üzere, Jammu ve Keşmir ve Ladakh Birleşik Bölgeleri'nin tümü 1947'de buraya giren Hindistan'ın bölünmez bir parçasıdır. Pakistan hükümetinin gayrimeşru bir şekilde ve zorla işgal ettiği bölgelerde yetkisi bulunmamaktadır" denildi.

Hindistan, aynı zamanda Pakistan'ın bölgeyi ayrı bir devlet ilan etme planını reddettiğini açıkladı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, bu yılın başında hükümete Gilgit-Baltistan bölgesinde genel seçim yapma yetkisi vermişti. Hindistan, buna karşılık üst düzey bir Pakistan diplomatına bir mesaj göndererek, mahkeme kararını protesto etmişti.

Mahkeme kararının ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada seçimin 15 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Bölgede daha önce 18 Ağustos'ta yapılması planlanan seçimler Covid-19 nedeniyle ertelenmişti.

Gilgit-Baltistan meclisinde 33 koltuk bulunuyor. Bölgede seçimler 27 koltuk için yapılıyor. Geri kalan koltuklar teknokrat ve kadınlara ayrılıyor.