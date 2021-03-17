Hindistan'dan 'AstraZeneca' açıklaması: Endişemiz yok

Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında olduğu bir dizi ülkede kullanımı geçici olarak durdurulan AstraZeneca'nın koronavirüs aşısıyla ilgili Hindistan'dan "yan etkileri konusunda endişemiz yok" açıklaması geldi.

Hindistan hükümetinin sağlık yetkilisi Vinod Kumar Paul bugün düzenlediği basın toplantısında, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının olası yan etkileri konusunda bir endişelerinin olmadığını söyledi.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca işbirliğiyle geliştirilen aşının üretimine Hindistan'daki Serum Enstitüsü'nde devam ediliyor.

Hindistan'da şimdiye dek uygulanan 36 milyon doz koronavirüs aşının büyük kısmını yerel olarak Covishield adıyla bilinen Oxford Üniversitesi-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı oluşturuyor. Hükümete bağlı aşı komitesinin başkanı Vinod Kumar Paul aşının yan etkileri konusunda Hintli uzmanların inceleme yaptıklarını ve olası yan etkiler açısından herhangi bir endişeleri olmadığını söyledi ve “Ülkedeki Covishield aşılaması tüm hızıyla sürecek" dedi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını olan 5 milyon kişiden 30'unda görülen kan pıhtılaşması vakalarının aşıyla bağlantısı olup olmadığına dair inceleme başlatmıştı. Ajans ilk belirlemelere göre kan pıhtılaşması sorununa aşının yol açtığına dair hiçbir bulgu olmadığını duyurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü de benzer bir açıklama yaparak AstraZeneca aşısının uygulanmasına devam edilmesini tavsiye etmişti. Yarın olağanüstü toplantı yapacak olan EMA'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.